الموسوي: حرائق المستشفى التركي في كربلاء تخريبية وتهدف لتعطيل عمله وتحويله للاستثمار

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي ، عن وجود جهات (لم يسمها) تضع العراقيل أمام أستلام المستشفى التركي في كربلاء رغم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أكثر من عشرة أشهر.

وقال الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن ” الحرائق التي حدثت في المستشفى التركي كانت ، بسبب أعمال تخريبية ، تهدف لتعطيل عمله وتحويلة الى الاستثمار “.

واتهم وزارة الصحة بالتلكؤ في استلام المشروع ، متوعدا بمحاسبة المقصرين و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مجددا مطالبته الوزارة “بتسليم المشروع بأسرع وقت الى الكوادر الطبية في المحافظة ، والتي هي قادرة على إدارته وتشغيله “.

وتعرض المستشفى التركي في كربلاء للحرق مرتين كان اخرها في 10 من شهر آب عام 2020 ، وكان الأول  في وقت سابق منه “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مشاركة فيلم “الامتحان” في مهرجان “كارلوفي فاري” الدولي

اخبار العراق

الموسوي: حرائق المستشفى التركي في كربلاء تخريبية وتهدف لتعطيل عمله وتحويله للاستثمار

اخبار العراق

اطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم المالية الخطرة في العراق

اخر الاخبار

شاهد.. مطالبات بالقبض على السعودية “أثير الحلوة” بسبب مقاطع “خادشة للحياء”

اخر الاخبار

الجزائر: مسؤول صحي ينفى صحة أرقام إصابات كورونا المعلنة في البلاد

اخر الاخبار

مقتل 4 أطفال أشقاء بحادث غرق فى الأردن

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

رسميًا .. مصر تفرج عن السفينة “إيفرغيفن”

اخر الاخبار

محكمة مصرية تقرر التحفظ على أموال وممتلكات زوجات رجل الأعمال حسن راتب وابنته

اخر الاخبار

سوريا تكشف حصيلة القتلى بعمليات تصفية خلال شهر في مخيم الهول

اخبار فلسطين

غزة.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق بوفاة النزيل نوفل

اخر الاخبار

طليقة وائل كفوري تهاجمه و تسخر من قيمة نفقة ابنتيها

اخر الاخبار

الخزرجي يطرح جملة من الحلول لأزمة السكن في العراق

اخر الاخبار

صور.. مونيكا بيلوتشي تتصدر الترند بعد صورها مع ابنتها

اخبار الاردن

الأردن.. محكمة أمن الدولة تعلن موعد النطق بالحكم في قضية “الفتنة”

اخبار مصر

عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس “صور”