الموسوي: حرائق المستشفى التركي في كربلاء تخريبية وتهدف لتعطيل عمله وتحويله للاستثمار

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي ، عن وجود جهات (لم يسمها) تضع العراقيل أمام أستلام المستشفى التركي في كربلاء رغم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أكثر من عشرة أشهر.

وقال الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن ” الحرائق التي حدثت في المستشفى التركي كانت ، بسبب أعمال تخريبية ، تهدف لتعطيل عمله وتحويلة الى الاستثمار “.

واتهم وزارة الصحة بالتلكؤ في استلام المشروع ، متوعدا بمحاسبة المقصرين و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مجددا مطالبته الوزارة “بتسليم المشروع بأسرع وقت الى الكوادر الطبية في المحافظة ، والتي هي قادرة على إدارته وتشغيله “.

وتعرض المستشفى التركي في كربلاء للحرق مرتين كان اخرها في 10 من شهر آب عام 2020 ، وكان الأول في وقت سابق منه “.