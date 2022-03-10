الموسوي : الاطار التنسيقي وحلفائه يشكلون الكتلة الاكبر داخل البرلمان

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان الاطار التنسيقي وحلفائه يشكلون الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لافتا الى ان الاطار سيقول كلمته في جلسة انتخاب الرئيس.

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “التحالف الثلاثي يسعى للحصول على رئاسة الجمهورية والتحرك نحو المستقلين لضمان تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “الاطار التنسيقي وحلفائه يشكلون مايقارب الـ 135 نائباً داخل البرلمان، ومع هذا العدد لايمكن للتحالف الثلاثي ان يمرر رئيس الجمهورية”.

وبين ان “الاطار يمتلك عددا كبيرا من النواب، ويمثل الكتلة الاكبر بالرقم الذي حققه، والذي يتفوق به على نواب الكتلة الصدرية، حيث ينتظر الاطار ما سيتم ترشيحه من شخصيات للمنصب الرئاسي على امل ان تصل الاطراف الكردية الى توافق فيما بينها يوحد الرؤى على المنصب المذكور”.