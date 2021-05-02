الموزع الموسيقي سيروس  في تعاون جديد مع شركة ياماها العالمية

المستقلة/- استكمالا للتعاون ما بين الموزع الموسيقي البحريني سيروس وشركة ياماها العالمية في تطوير الآلات الموسيقية ، ليثمر هذا التعاون بينهما من خلال عملية تطوير وإطلاق كيبورد موسيقي جديد ساهم فيه سيروس بإختبار وتطوير الأصوات الشرقية الموسيقية المستخدمة في الآلة الجديدة .

علماً بأن الموزع الموسيقي سيروس هو من الشخصيات العربية الموسيقية المعتمدة لشركة ياماها العالمية في إعداد وتطوير وبرمجة وإختبار الآلات الموسيقية المنتجة من قبلها منذ سنوات عديدة .

يشار أن الموزع الموسيقي سيروس هو من أهم الموزعين الموسيقيين الخليجين والعرب وله العديد من الأعمال الضخمة مع كبار فناني والنجوم الخليجيين والعرب ويمتلك خبرة طويلة في مجال التوزيع والموسيقى والابتكارات الموسيقية.