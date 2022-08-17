“الموجة الأخيرة” يتوج بجائزة مهرجان الفيلم التربوي في المغرب

المستقلة/- توج الشريط المغربي “الموجة الأخيرة” للمخرج مصطفى فرماتي بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية في دورته الخامسة التي اختتمت فعالياتها مساء الأحد الماضي بالبيضاء، بتكريم الممثل كمال كاظمي.

وبررت لجنة تحكيم المهرجان، التي ترأسها في هذه الدورة الممثل والمخرج إدريس الروخ، اختيارها الشريط المتوج، في تقريرها، “لبعده الإنساني ولقصته الملهمة وجمالية الصورة والإضاءة”، فيما منحت جائزتها لفيلم “الخبز الحافي” للمخرج محمد اللوحي.

أما جائزة أفضل أداء فكانت من نصيب الطفل عمر الباز عن دور “مروان” الذي جسده في شريط “الخبز الخافي”، فيما توجت بجائزة أفضل أداء الطفلة نور رجب عن دورها في فيلم “راضية” للمخرجة شيماء طافش من مصر، بينما نال شريط “ياك البحر” للمخرج ياسين سميح جائزة الجمهور التي يمنحها أطفال وشباب المخيمات للأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، الذي تنظمه جمعية “صورة للتراث الثقافي”، إلى جانب رئيسها إدريس الروخ، كلا من الممثلة مونية لمكيمل والفنان التشكيلي مصطفى غزلاني والممثل يونس بنشكور والكاتب والسيناريست التونسي لسعد بنحسين.

وتوزعت أنشطة المهرجان على مدار خمسة أيام بكل من مخيمات العالية بالمحمدية والهرهورة (تمارة) والمعمورة (سلا) وعين السبع (الدار البيضاء)، واشتملت على ندوات ولقاءات منها ندوة في موضوع “أطفال السينما المغربية” بمشاركة نقاد وباحثين وإعلاميين منهم محمد صوف وسعيد منتسب ومحمد الخيتر ومحمد شويكة، وماستر كلاس أطرها الممثل محمد خيي، إضافة إلى تقديم وتوقيع كتاب “حول السينما بالمغرب والبحر الأبيض المتوسط: الأمس واليوم” لأحمد فرتات.

كما حلت أسماء فنية في لقاءات مفتوحة مع أطفال المخيمات، منها الممثل عبد اللطيف خمولي، والكاتب والسيناريست حسن لعروس، والممثل ناصر أقباب، إضافة إلى عرض شريطي “أطفال الرمال للغالي كريميش و”ستيلو أحمر” لنسيب عبدو المسناوي ضمن فقرة بانوراما.

وتخللت الدورة ورشات أطرها مختصون منها ورشة الحكاية أشرف عليها الحكواتي محمد صوص علوي الشهير ب”بابا عاشور” وورشة الكاريكاتير يشرف عليها ناجي بناجي، ثم ورشة الموسيقى من تأطير الفنان والموسيقي توفيق سرحان، وورشة التشخيص أطرها الممثل عبد اللطيف الخمولي، وورشة الصورة المتحركة أطرها علي شرف وورشة التصوير والإخراج السينمائي أطرها الفنان محمد لوزيني.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

ميسان تحقق نسبة إنجاز 65%من إنتاج الغاز  في مسعى للاكتفاء الذاتي

اخر الاخبار

عون يبحث مع ميقاتي ملف تشكيل الحكومة الجديدة

اخبار العراق

ديوان الوقف السني ومنظمة برج بابل يبحثان التعاون لتحقيق السلم الاهلي

اخبار العراق

السفير الهندي : نستورد ٤٠ بالمئة من النفط العراقي

اخبار العراق

البعثة الدبلوماسية الهندية في بغداد تحتفل بالذكرى ٧٥ للاستقلال

اخر الاخبار

الأحزاب العراقية ولعبة الشارع

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“الموجة الأخيرة” يتوج بجائزة مهرجان الفيلم التربوي في المغرب

اخبار العراق

ديوان الوقف السني ومنظمة برج بابل يبحثان التعاون لتحقيق السلم الاهلي

اخبار العراق

البعثة الدبلوماسية الهندية في بغداد تحتفل بالذكرى ٧٥ للاستقلال

اخبار العراق

تقرير : العامري يحاول ايجاد موازنة بين شروط الصدر ومصالح الإطار التنسيقي

اخبار العراق

جمعية : العراق جاء اولا باستيراد الحبوب التركية خلال شهر تموز 2022

اخر الاخبار

تقرير : شركة أبل ستصدر iPadOS 16 في أكتوبر بدلاً من سبتمبر

اخر الاخبار

بايدن يوقع قانون بقيمة 430 مليار دولار لدعم حزمة للمناخ

اخر الاخبار

بايدن يوقع قانون بقيمة 430 مليار دولار لدعم حزمة للمناخ

اخبار العراق

خبير : الفساد يمنع العراق من الاستفادة من موارده واحتياطات النفط الهائلة

اخر الاخبار

خبير : القيود المفروضة على توريد الغاز إلى أوروبا تجعل السوق شديدة الحساسية

اخر الاخبار

صحيفة : مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجوم الدوري الإسباني

اخر الاخبار

علماء اسبان يطلقون اسما جديدا على موجة حرارية وهو”زوي”

اخر الاخبار

اخصائي يحذر من عواقب شرب الكحول وتأثيره في عمل ووظائف الكلى

اخر الاخبار

نائبة امريكية تتعهد بـ”فعل كل ما يلزم” لكي لا ينتخب ترامب رئيسا من جديد

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض اكبر في المخزونات الامريكية

اخر الاخبار

إيلون ماسك يؤكد.. إنه سيشتري نادي مانشتسر يونايتد الإنجليزي

اخر الاخبار

الأحزاب العراقية ولعبة الشارع