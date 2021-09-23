الموت يفجع عبدالله رويشد

المستقلة /- فُجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، بوفاة شقيقه الملحن محمد الرويشد، اليوم الاربعاء، الواقع في 22 سبتمبر الحالي.

ونعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الفنان محمد الرويشد. وقدمت التعازي للفنان عبدالله الرويشد، وكتبت عبر تويتر “تتقدم روتانا بخالص العزاء والمواساة للفنان عبدالله الرويشد في وفاة شقيقه الاكبر الملحن محمد الرويشد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون”

الجدير بالذكر ان الفنان الكويتي عبدالله رويشد ، مغني من مواليد عام 1961 بدأ مسيرته الفنية مطلع عام 1980.

بدأ عشقه للغناء منذ الثالثة عشر من عمره حيث شارك بالعديد من الحفلات المدرسية، وتعلق بعد ذلك تعلقاً شديداً بآلة العود التي كان وما زال يعشقها، حيث أنه كان ينتهز فرصة خروج أخاه الأكبر الملحن محمد الرويشد كي يدندن بآلة العود الخاصة به

كانت بدايته الفعلية بالفن من خلال فرقة رباعي الكويت وكان عازفاً إيقاعياً في ذلك الوقت، ثم أصدر أول أغنية خاصة له سنة 1980 بعنوان أنا سهران وكانت من كلمات الشاعر الشاهين ومن ألحان شقيقه الملحن محمد الرويشد