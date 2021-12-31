المواقع العشرة الأكثر زيارة على الانترنت

المستقلة /- تمكن تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” من إزاحة عملاق محركات البحث “غوغل” عن عرش المواقع الأكثر زيارة في الإنترنت.

وأظهر تحليل أجرته شركة “كلود فلير”، التي تتابع الأنشطة في الإنترنت ومقرها كاليفورنيا، أن “تيك توك” تفوق على “فيسبوك” و”غوغل” في قائمة المواقع الأكثر زيارة على الإنترنت.

وتناول التحليل المواقع التي حصدت أكثر زيارات خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن العديد من المواقع استفادت من زيادة استهلاك الإنترنت نتيجة للجائحة.

ووجد التحليل أن التطبيق الصيني الذي انطلقت عام 2016 تفوق على عمالقة الإنترنت، وبدأ التوفق في مطلع 2021، إذ تجاوزت أعداد زيارة “تيك توك” موقع “غوغل” في 17 فبراير للمرة الأولى، وتكرر الأمر في مارس ومايو، إلا أنه أصبح الأول في معظم الأيام بعد 10 أغسطس.

وكانت قائمة المواقع العشرة الأكثر زيارة على النحو التالي:

  • تيك توك
  • غوغل
  • فيسبوك
  • أبل
  • أمازون
  • نتفليكس
  • توتيوب
  • تويتر
  • واتساب

وما يميز “تيك توك” هو فيديوهاته القصيرة التي صارت تصل إلى 3 دقائق وسهولة تصفحه، ويلقى رواجا كبيرا.

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