المواعيد الجديدة لامتحانات الثالث المتوسط

المستقلة /- كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن المواعيد الجديدة لامتحانات الثالث المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إن “الوزارة اجلت الامتحانات الوزارية لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 ــ 2021 الدور الاول لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة”، مؤكدا انها “بصدد الاعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات خلال الايام القليلة المقبلة”.

واضاف ان “التأجيل شمل المدارس العراقية في الخارج والتي تخضع لنفس التعليمات والمواعيد الخاصة بالامتحانات الوزارية ونفس الاسئلة بالتالي تطبق كل ما يسري على المدارس داخل العراق”.

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