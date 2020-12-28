الموارد تفتتح 3 مشاريع استراتيجية الشهر المقبل في كل من البصرة وبابل والمثنى

المستقلة/ – تسعى وزارة الموارد المائية افتتاح ثلاثة مشاريع استراتيجية مهمة خلال الشهر الاول من العام المقبل، بينما ستباشر بعدد مماثل منها خلال 2021.

افاد بذلك الناطق الرسمي للوزارة علي راضي ثامر بتصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، موضحا ان المشاريع الثلاثة التي ستفتتحها هي، ناظم شط البصرة بمحافظة البصرة، وهو ناظم مهم ينظم مياه المد والجزر ويتحكم بالمياه المنسابة الى الخليج العربي، كما يمنع مرور المياه المالحة الى اعالي المصب العام وشط البصرة.

مؤكدا ان المنشأ يوازن بين المياه الواردة من محطة ضخ الناصرية على المصب العام، ويمنع المياه البحرية في حال المد، علاوة على رفع منسوب المياه في شط البصرة للاغراض الملاحية والصناعية والثروة السمكية، مبينا انه يتكون من خمس بوابات للتصريف، وبوابتين للفيضان، وممر ملاحي يضم (هويس) بطول 100 متر، وبوابتين شعاعيتين ومن جسر متحرك.

وتابع ثامر ان المشروع الثاني الذي سيفتتح، هو قناة «تعزيز التعزيز» بمحافظة المثنى، وعدها مهمة جدا لتأمين المياه للمحافظة من نهر الفرات، كونها ستؤمن حصص المياه للمحافظة ومشاريعها الزراعية، مضيفا ان المشروع الثالث هو المرحلة الاولى من تأهيل ضفاف شط الحلة في محافظة بابل، والذي لفت الى انه سيحول المنطقة الى متنفس للمواطن ومكان ترفيهي واعد.