الموارد ترد على مدير ناحية العزير باللجوء للقانون

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..قالت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، بأنها ستسلك الطرق القانونية إزاء تهديد مدير ناحية العزير لملاكاتهم التي تباشر بإزالة التجاوزات على الحصص المائية في الناحية المذكورة.

ونقل اعلام موارد المائية في ميسان عن الوزارة قولها ان مدير ناحية العزير في محافظة ميسان قام بمنع وتهديد ملاكات وزارة الموارد المائية من إزالة التجاوزات على الحصص المائية المخصصة لمحافظة البصرة، كما قام بتحريض المتجاوزين على خرق القانون ومنع إزالة التجاوزات.

وواشار الى أن الوزارة من جانبها ستقوم بأتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه، مؤكدة بأنها ستسلك الطرق القانونية حيال هذا الموضوع.