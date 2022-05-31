الموارد تباشر بتشغيل مضخات الري بناحية سيد أحمد الرفاعي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية الموارد المائية في ميسان بتشغيل مضخات الري في ناحية سيد أحمد الرفاعي جنوبي غرب مدينة العمارة بهدف إيصال المياه لمحطات إسالة المياه هناك.

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) إن تشغيل المضخات سيسهم في إيصال المياه لمحطات الإسالة في مركز الناحية وقرى “عكيل، مكصود” فضلا عن محطات الإسالة في مرقد سيد أحمد الرفاعي.

وكان مدير الناحية جار الله البزوني قد كشف عن مخاوف من توقف عدد من محطات إسالة الماء في الناحية والقرى التابعة لها بسبب شحة المياه وتراجع التصاريف المائية الواردة من جدول السابلة المبطن الذي يغذي مساحات كبيرة غرب الناحية. وفي سياق ذو صلة

من جانب آخر تتواصل جهود ملاكات شعبة الموارد المائية في قضاء قلعة صالح  كري الانهر وإزالة الترسبات الطينة إضافة إلى  متابعة المضخات الزراعية، وتقديم تقرير يومي بالمضخات التي تعمل خارج جدول الأطفاء؛ بهدف تحقيق العدالة في وصول الحصص المائية للجميع.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السيتي يؤكد الالتزام بالرياضة النسائية وتكريم نجوم النادي وأساطيره

اخبار العراق

الموارد تباشر بتشغيل مضخات الري بناحية سيد أحمد الرفاعي

اخبار العراق

نائب يدعو الى تشكيل لجنة خماسية للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي

اخبار مصر

مصر ودول شرق المتوسط يستعدون لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا

اخر الاخبار

قلق الطلاب من الامتحانات

اخبار العراق

التربية تعلن معدل قبول الطلبة الناجحين للتقدم في مدارس الموهوبين

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

اخبار العراق

دولة القانون يتوقع صدور حكماً ولائياً يمنع تنفيذ قانون الأمن الغذائي

اخبار العراق

مصدر : مقتدى الصدر يؤيد قرار حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة

اخر الاخبار

شركة LG تكشف عن أحدث الشاشات المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو

اخر الاخبار

مجلة طبية تحدد اهم الأعراض لنقص فيتامين B12

اخر الاخبار

اليابان تؤيد قرار اوربا بفرض حظر جزئي على استيراد النفط الروسي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد موافقة اوربا على خفض واردات النفط من روسيا

اخبار العراق

محافظة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة لإنشاء 4 مستشفيات في العاصمة

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء.. مجلس النواب سينجز القراءة الثانية لقانون الامن الغذائي

اخبار العراق

دول اتفاقية (رامسار) تؤكد التزامها بالحفاظ على الأهوار في العراق