الموارد تباشر بتشغيل مضخات الري بناحية سيد أحمد الرفاعي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية الموارد المائية في ميسان بتشغيل مضخات الري في ناحية سيد أحمد الرفاعي جنوبي غرب مدينة العمارة بهدف إيصال المياه لمحطات إسالة المياه هناك.

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) إن تشغيل المضخات سيسهم في إيصال المياه لمحطات الإسالة في مركز الناحية وقرى “عكيل، مكصود” فضلا عن محطات الإسالة في مرقد سيد أحمد الرفاعي.

وكان مدير الناحية جار الله البزوني قد كشف عن مخاوف من توقف عدد من محطات إسالة الماء في الناحية والقرى التابعة لها بسبب شحة المياه وتراجع التصاريف المائية الواردة من جدول السابلة المبطن الذي يغذي مساحات كبيرة غرب الناحية. وفي سياق ذو صلة

من جانب آخر تتواصل جهود ملاكات شعبة الموارد المائية في قضاء قلعة صالح كري الانهر وإزالة الترسبات الطينة إضافة إلى متابعة المضخات الزراعية، وتقديم تقرير يومي بالمضخات التي تعمل خارج جدول الأطفاء؛ بهدف تحقيق العدالة في وصول الحصص المائية للجميع.