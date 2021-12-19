الموارد المائية : موجة الامطار الغزيرة الاخيرة بداية نهاية مرحلة الجفاف

المستقلة /- أكدت وزارة الموارد المائية،أن موجة الامطار الغزيرة التي هطلت على المحافظات الشمالية، هي بداية نهاية مرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية، منوهة بان الموقف المائي للبلاد في الصيف المقبل، غير واضح حتى الان.

وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “زيارته الى صلاح الدين وقبلها نينوى، تأتي لمتابعة ملف السيول، اذ يشهد سد الدبس اطلاقات جيدة وتجري متابعتها على طول عمود نهر دجلة”، مضيفا انه “سيتم تحويل كامل الكميات الفائضة من خلال دجلة الى بحيرة الثرثار لخزنها وتعويض النقص الحاصل خلال مدة الجفاف” .
واكد الحمداني، ان “الوزارة ستعمل على الاستفادة من كامل كميات مياه السيول لحاجة البلاد الماسة لها لتعويض مخزونها الذي تناقص خلال العامين الماضيين بشكل كبير”، عادا موجة الامطار “بداية النهاية لمرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية”.
من جانبه، افاد مدير الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد، أن “المحافظة كانت المستقبل الاول للموجات الفيضانية المسيطر عليها، والتي ستوجه نحو بحيرة الثرثار لخزنها بالكامل”، منوها بان “مناسيب نهر دجلة بعد سدة سامراء باتجاه بغداد، ستظل ثابتة حاليا”، داعيا المواطنين القاطنين داخل حوض النهر بـ”الصعود خارجه، تفادياً لأي أضرار قد تنجم عن ارتفاع مناسيب النهر ما يهدد حياة اسرهم وممتلكاتهم”.

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