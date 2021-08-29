الموارد المائية في ميسان تؤكد تمرير حصة البصرة والتنظيم العادل لتوزيع المياه

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/…أعلنت  مديرية الموارد المائية في ميسان، اليوم الاحد، عن المباشرة وحسب توجيهات الجهات العليا في وزارة الموارد المائية في متابعة التوزيعات المائية ضمن قواطع الوحدات الإدارية في المحافظة كافة.

وقالت المديرية انها تهدف لوصول الحصص المائية الى الجميع وبالأخص الذنائب،مؤكدة ضرورة تمرير حصة محافظة البصرة والأهوار.

وأوضحت أنها وجهت  ملاكات شعب الموارد المائية في أقضية:  قلعة صالح، والمجر الكبير بالإضافة لنواحي: العدل، والخير صباح هذا اليوم بإطفاء المضخات الزراعية، وحث المزارعين على الإلتزام بجدول المراشنة المعد من قبل المديرية من أجل مصلحة الجميع.

 

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