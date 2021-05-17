الموارد المائية : جفاف نهر دجلة هو انخفاض مصطنع وليس طبيعيا

المستقلة /- وصفت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين، جفاف نهر دجلة بالـ”مصطنع”، مشيرة الى انها ستلبي احتياجات زراعة الرز والذرة الصفراء من المياه.

وقال مستشار الوزارة عوني ذياب عبد الله في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان “جفاف نهر دجلة هو انخفاض مصطنع وليس طبيعيا”، مبينا ان “الامر هو بيدنا نحن المتحكمين بهدف حفظ المياه لأوقات الزراعة الصيفية”.

واضاف ان “مياه الشرب وسقي البساتين مؤمنة حاليا من المياه الموجودة ويتم حاليا حصاد للحنطة والشعير وبالتالي لا داعي لخسارة المياه في الوقت الحالي حيث اننا نمسك المياه من أجل الخطة الزراعية الصيفية”.

واشار عبد الله الى ان “الانخفاض الذي حصل في المياه هو بسبب انحباس الأمطار والتي أثرت على الوضع العام للمياه في العراق مما جعلنا نمسك المياه في السدود والخزانات”، مؤكدا أن “هناك خزين كاف في سد الموصل ومنخفض الثرثار”.

ولفت عبدالله إلى أن “احتياجات المياه للزراعة سوف تأتي تباعا خلال الموسم الزراعي الصيفي ومنها زراعة الرز في منتصف شهر حزيران المقبل وزراعة الذرة الصفراء في الأول من شهر تموز المقبل”، مؤكدا “كافية المياه المخزنة لهذه المحاصيل الزراعية”.

يذكر ان نهري دجلة والفرات تشهد حاليا انخفاضا كبير في مياهها نتيجة انخفاض واردات المياه من دولة المنبع تركيا، اضافة الى قلة الإيرادات المائية من الروافد التي تأتي من إيران.

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