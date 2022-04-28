الموارد المائية توافق على حفر الابار للأراضي الصحراوية في كربلاء

وزير الموارد المائية يستقبل النائب المسلماوي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن النائب فراس المسلماوي ، عن حصول موافقة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، حفر الآبار لمزارعي الأراضي الصحراوية التي تعتمد على المياه الجوفية في كربلاء .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الخميس ، عقب لقائه وزير الموارد المائية  إن “الموافقة كانت بشرط أن يكون التنفيذ بإشراف مديرية الموارد المائية في المحافظة للحفاظ على سلامة الآبار من المواد السامة “.

وأوضح كما “إن الموافقة لحفر الابار ، كانت حافزا لأصحاب الأراضي الزراعية لبدء الموسم الزراعي القادم ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية لاسيما محصول الحنطة “.

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