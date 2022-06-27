الموارد المائية تنظم حملة كبيرة لردم البحيرات ورفع التجاوزات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان،الاثنين، عن قيامها بحملة وصفتها بـ”الكبرى” لردم البحيرات ورفع التجاوزات على نهر دجلة.

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) ان قيادة عمليات ميسان شاركت من خلال الفوج الثالث في لواء المشاة السابع التسعين في الحملة، مبينا أنه تم رفع التجاوزات غير المجازة الواقعة على نهر دجلة وردم البحيرات غير المجازة ورفع الغطاسات في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة.

وأضاف كما شملت الحملة ناحية العزير في منطقة “مجرية البطابطة”، وإزالة المنافذ المائية المغذية لها، ومصادرة المضخات الغاطسة في سداد أيمن نهر دجلة.

واكد ازالة جميع التجاوزات بشتى صورها على عمود نهر دجلة وتفرعاته، منوها الى ان الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة المائية ومنع الهدر وسط موسم الشح الذي يعاني منه البلاد، وضمان التوزيع العادل للمياه لجميع الأنهر والجداول الفرعية لأنجاح الخطة الاروائية الصيفية.

وأشار الى ان المديرية ستتخذ الأجراءات القانونية كافة ضد المتجاوزين، وبإسناد أمني من قواتنا الأمنية من الجيش والشرطة