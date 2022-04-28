الموارد المائية : تراجع الخزين المائي في البلاد مقارنة بالعام الماضي

المستقلة /- كشفت وزارة الموارد المائيَّة، الخميس، عن تراجع الخزين المائي في البلاد مقارنة بالعام الماضي للمدة نفسها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون ذياب عبد الله، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إنَّ “الخطة الإروائية للعام الماضي وبرغم تقليصها بنحو 50 بالمئة مقارنة بسابقتها للعام 2020، شهدت إدارة جيدة للمياه، من خلال إزالة التجاوزات على الأنهر، والتقيد بنظام المراشنة، والتحكم بالإطلاقات المائية بشكل جيد”.

وأوضح أن “نهر دجلة انخفض بالفعل بمقدار 15 سم”، مرجعاً ذلك إلى “عدم حاجة عمود النهر حالياً لكميات كبيرة من المياه بسبب موسم الحصاد، ويجري إطلاق الكميات المحسوبة لزراعة البساتين والخضراوات، وبالتالي تم حفظ الخزين المائي في بحيرات السدود وأهمها سد الموصل، للاستفادة منها خلال ذروة الموسم الصيفي، لاسيما أنَّ كمية المخزون حالياً أقل للمدة نفسها من العام الماضي”.