الموارد المائية تتخذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في بعقوبة

المستقلة /- أعلنت وزارة الموارد المائية، عن اتخاذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، “أتمت الوزارة إجراءاتها لإيصال حصص مياه الشرب لمواطني مدينة بعقوبة على خلفية الشح الحاد بها”، موضحا أن “الوزارة تحاول رفد مدينة بعقوبة بمترين مكعبين في الثانية، أي ما يعادل 173 ألف متر مكعب يوميا، والتي تمررها محطة ضخ تعزيز الخالص المقامة على نهر دجلة، وتنقلها إلى قناة أسفل الخالص وصولا إلى نهر خريسان المار وسط المدينة، لتوفير مياه الشرب لـ 64 ألف نسمة من سكانها” .
وذكر عبد الله أن “الوزارة كانت قد أهلت وطورت مشروع محطة ضخ تعزيز الخالص على نهر دجلة، لنقل المياه منه إلى مشروع أسفل الخالص، الذي كان يتغذى سابقا من نهر ديالى، بيد أنه ونتيجة لنقص الخزين ببحيرة سد حمرين، فقد أصبح من الصعوبة تأمين المياه الكافية للمشروع” .
وأشار مستشار الموارد إلى أن “الوزارة ستستعين بمياه المحطة، لتأمين الحصص الكافية لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المخدومة بمنطقتي الراشدية وخان بني سعد، وهما من الأراضي المهمة، ما يتطلب تأمين المياه لهما للموسمين الشتوي والصيفي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية يؤكد على وجود خلافات داخل البيت الكردي

اخبار العراق

الموارد المائية تتخذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في بعقوبة

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : اجتماع العامري مع الصدر هدفه تهدئة الأوضاع وحلحلة المشاكل

اخر الاخبار

الدوري الاسباني : ريال مدريد يخوض مواجهة قوية أمام بيلباو اليوم الأحد

اخبار العراق

جبار : اتحاد الكرة سيناقش موضوع اللاعبين المحترفين غير العراقيين في الدوري الممتاز

اخبار العراق

هيئة : العراق جاء بالمرتبة الاولى كأكبر مشترٍ للعقارات في تركيا خلال 2021

اخبار العراق

احصائية : العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في 2021

اخبار العراق

احصائية : العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في 2021

اخر الاخبار

نتفليكس تفاجئ المشتركين بقرار جديد

اخر الاخبار

أول فيديو يتجاوز 10 مليار مشاهدة على يوتيوب

اخر الاخبار

أحداث كازاخستان.. (قائمة دموية) بأعداد قتلى الاضطرابات

اخر الاخبار

وزير الدفاع الكويتي يطلب رأي دار الإفتاء بهذا الأمر

اخر الاخبار

انفجارات (غامضة) في 3 مدن إيرانية

اخبار العراق

حسين سعيد ينفي خبر وفاته

اخبار العراق

وفاة قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

اخبار العراق

بيت الإعلام الغراقي يصدر تقريره الأول في رصد تسلل خطاب داعش إلى الصحافة

اخر الاخبار

بنية المجتمع الإنساني والنظام الاجتماعي