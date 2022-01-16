الموارد المائية تتخذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في بعقوبة

المستقلة /- أعلنت وزارة الموارد المائية، عن اتخاذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، “أتمت الوزارة إجراءاتها لإيصال حصص مياه الشرب لمواطني مدينة بعقوبة على خلفية الشح الحاد بها”، موضحا أن “الوزارة تحاول رفد مدينة بعقوبة بمترين مكعبين في الثانية، أي ما يعادل 173 ألف متر مكعب يوميا، والتي تمررها محطة ضخ تعزيز الخالص المقامة على نهر دجلة، وتنقلها إلى قناة أسفل الخالص وصولا إلى نهر خريسان المار وسط المدينة، لتوفير مياه الشرب لـ 64 ألف نسمة من سكانها” .

وذكر عبد الله أن “الوزارة كانت قد أهلت وطورت مشروع محطة ضخ تعزيز الخالص على نهر دجلة، لنقل المياه منه إلى مشروع أسفل الخالص، الذي كان يتغذى سابقا من نهر ديالى، بيد أنه ونتيجة لنقص الخزين ببحيرة سد حمرين، فقد أصبح من الصعوبة تأمين المياه الكافية للمشروع” .

وأشار مستشار الموارد إلى أن “الوزارة ستستعين بمياه المحطة، لتأمين الحصص الكافية لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المخدومة بمنطقتي الراشدية وخان بني سعد، وهما من الأراضي المهمة، ما يتطلب تأمين المياه لهما للموسمين الشتوي والصيفي”.