الموارد المائية تؤكد.. العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقسى في تأريخه
المستقلة/-أكدت وزارة الموارد المائية أن العراق مقبل على أزمة مائية حادة هي الأقسى في تأريخه، نتيجة الاحتباس الحراري ورفض كل من تركيا وإيران تقاسم الضرر معه، كاشفة عن أن الخزين المائي المتاح، سيسد حاجة البلاد لموسم الصيف الحالي فقط.
وقال مستشار الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها عون ذياب عبد الله في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “العراق مقبل على أزمة مائية قاسية تحدث لأول مرة في تاريخه، نتيجة الاحتباس الشديد للأمطار وهطولها بمعدلات بلغت 30 بالمئة من المعدل العام، وشمل نسبا معينة من حوض نهري دجلة والفرات داخل تركيا وإيران، إضافة إلى استغلال دول المنبع للموارد المائية بشكل أكبر”، مؤكدا أن “الخزين المائي المتاح، سيسد حاجة البلاد لموسم الصيف الحالي فقط”.
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