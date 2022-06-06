الموارد المائية تؤكد.. العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقسى في تأريخه

المستقلة/-أكدت وزارة الموارد المائية أن العراق مقبل على أزمة مائية حادة هي الأقسى في تأريخه، نتيجة الاحتباس الحراري ورفض كل من تركيا وإيران تقاسم الضرر معه، كاشفة عن أن الخزين المائي المتاح، سيسد حاجة البلاد لموسم الصيف الحالي فقط.

وقال مستشار الوزارة والمتحدث الرسمي باسمها عون ذياب عبد الله في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “العراق مقبل على أزمة مائية قاسية تحدث لأول مرة في تاريخه، نتيجة الاحتباس الشديد للأمطار وهطولها بمعدلات بلغت 30 بالمئة من المعدل العام، وشمل نسبا معينة من حوض نهري دجلة والفرات داخل تركيا وإيران، إضافة إلى استغلال دول المنبع للموارد المائية بشكل أكبر”، مؤكدا أن “الخزين المائي المتاح، سيسد حاجة البلاد لموسم الصيف الحالي فقط”.

وفي آذار الماضي حذّرت الأمم المتحدة من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تبلغ 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.
وأشار إلى “استمرار كل من تركيا وإيران بإنشاء مشاريعهما وإهمال احتياجات العراق بشكل جدي، كما أن الواردات المائية الواردة إلى نهري دجلة والفرات وروافدهما، ما زالت متواضعة جدا”، مؤكدا “عدم تطبيق إيران وتركيا لمبدأ تقاسم الضرر مع العراق القاضي بوجوب عدم تأثر دول المصب بالجفاف في دول منبع الأنهر المشتركة” .
وبشأن الحصص المائية المطلقة من سدي اليسو وأتاتورك، أوضح عبد الله أنها “تتم بالكميات المتفق عليها بين البلدين خلال فصل الصيف، لتأمين تشغيل الطاقة الكهربائية فقط، فضلا عن الإطلاقات الجارية من سد دربندخان بمعدل 50 إلى 60 مترا مربعا في الثانية لإيصال المياه إلى بحيرة حمرين والتي لاتزال مناسيبها حرجة حتى الآن”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جدل قضائي بين اربيل وبغداد حول ملف تصدير النفط من الاقليم

اخر الاخبار

تعرف على اهم المواد الغذائية التي تحتوى على عنصر المغنسيوم

اخبار العراق

اياد علاوي يقدم مبادرة جديدة لوضع حلول للانسداد السياسي في العراق

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فرنسا وكرواتيا

اخبار السعودية

ارتفاع اسعار النفط بسبب رفع السعودية اسعار مبيعاتها

اخبار العراق

الموارد المائية تؤكد.. العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقسى في تأريخه

اخبار العراق

العمل تضع خطة لترحيل الفئات غير المستحقة أو المتجاوزة على شبكة الحماية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لترحيل الفئات غير المستحقة أو المتجاوزة على شبكة الحماية

اخبار العراق

محافظة بغداد تستعد للاستغناء عن الخرائط الورقية واستبدالها بالالكترونية

اخبار العراق

الاتصالات تباشر بتجهيز خدمة الانترنت المجاني لأكثر من 95 ألف أسرة

اخر الاخبار

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب إسبانيا يحل ضيفاً على نظيره التشيكي

اخر الاخبار

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا احتجاجا على زيارة مسؤول امريكي للمنطقة

اخر الاخبار

تعرف على اختبار الإجهاد النووي لغرض تحديد خطر إصابتك بنوبة قلبية

اخر الاخبار

منصة Pinterest تستحوذ على شركة “The Yes” والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

اخر الاخبار

تقرير : تطبيق الواتساب يختبر العديد من الميزات الجديدة قبل طرحها رسميًا

اخبار قطر

بن جاسم يدعو لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة بايدن إلى المنطقة

اخبار السعودية

مجلة : زيارة بايدن إلى السعودية لاستجداء زيادة النفط والالتحاق بالعقوبات ضد روسيا