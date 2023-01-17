الموارد المائية.. اطلاق حملة سنوية لتنظيف مبازل بغداد

المستقلة/- أعلنت وزارة الموارد المائية، عن اطلاق حملة سنوية لتنظيف مبازل بغداد لتصريف مياه الأمطار، فيما أشارت الى رفع مقترح لانشاء طريق دولي يربط جنوب العاصمة بشمالها.

وقال مدير موقع درء الفيضان في قاطع مدينة الصدر، عباس محسن في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع نهر الفرات وبإشراف دائرة صيانة بغداد باشرت بتوجيه من وزير الموارد المائية، بحملة كبرى في مبزلksd “، مبيناً أن “مجموعة مبازل ksd وفروعه تمر بمناطق سكنية، لذلك تتعرض لرمي المخلفات، إضافة إلى وجود تجاوزات على أكتافها ما يعيق حركة الآليات الثقيلة، وتسبب بمشاكل كبيرة”.

وأشار إلى أن “الهيئة تقوم سنوياً بتطهير المبازل مرتين أو اكثر، حيث قمنا في السابق بحملة لدرء الفيضانات خلال الاعوام 2016 و2018 و2019 ودخلت للمناطق السكنية، وتم انشاء شقوق لتصريف مياه الأمطار، بالتعاون مع أمانة بغداد”، موضحاً أن “هذه الشقوق هي خطوط طوارئ لسحب مياه مدينة الصدر وقسم من مياه مدينة الشعب، إلى المبزل والقسم الآخر يذهب لقناة الجيش، فإذا كانت هنالك أمطار غزيرة، ستصرف خلال ساعات، من تلك المناطق لهذا المبزل الذي يحتاج للإدامة باستمرار”.

ولفت إلى أن “مبازل ksd يربط من الجسر الفرنسي في ناحية جسر ديالى الى سيطرة الشعب القديمة، وهي مساحة جدا واسعة، فيمكن استغلالها من قبل أمانة بغداد بأن تقيم عليه خطوط مجار أو ردم المبزل وتحويله الى طريق دولي يربط من أطراف بغداد الجنوبية الى الشمالية ولا يمر بالمناطق السكنية ما يخفف الزحامات المرورية”، منوهاً بأن “الهيئة قدمت تلك المقترحات للأمانة”.

وذكر أن “الهيئة في كل حملة ترفع مخلفات ما يقارب 25 ألف متر مكعب من النفايات، وأغلبها مخلفات سكنية وترسبات طينية، ولكن لا يوجد لها أماكن خاصة للطمر، فأمانة بغداد لديها اتفاق مع متعهدين بأن تكون المخلفات التي ترمى في أماكن الطمر المخصصة قابلة للتدوير، أما المخلفات التي نرفعها فغير قابلة للتدوير”.

وتابع أن “المتعهدين لا يسمحون لنا برمي المخلفات في أماكن الطمر التابعة لها، وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى تخصيص أماكن للطمر، كوننا نرمي المخلفات على أكتاف المبزل وهي تضم شوارع مهمة”.