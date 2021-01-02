المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

المستقلة /-قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر، إلغاء قرار إيقافه محمد رمضان عن التمثيل نهائياً، بعد أزمة نشر عدد من الصور له مع شخصيات إسرائيلية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت نقابة المهن بيانا قررت فيه حفظ التحقيق وإلغاء الإيقاف مع الاكتفاء بفترة إيقاف محددة، ولم تحدد اللجنة الفترة التي من المقرر أن يتم إيقافه خلالها.

ونشر محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع (تويتر) صورة من نص القرار ووجه له البعض التهنئة بالعودة للتمثيل مرة أخرى.

وكان الفنان رمضان صرح منذ أيام لإحدى المجلات العربية أنه أنهى مشكلته مع نقابة المهن التمثيلية وسيعود في رمضان 2021 للمنافسة بمسلسل “موسى”.

ويشاركه بطولة هذا العمل عدد من النجوم من بينهم سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وبعد أزمة الصور كانت نقابة الممثلين المصريين أصدرت قراراً رسمياً بوقف الفنان محمد رمضان، عن العمل، على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أيام، بظهوره في صور مع فنانين ورياضيين إسرائيليين.