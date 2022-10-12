المهاجم إرلينغ هالاند يفكر جديا بالانتقال الى ريال مدريد

المستقلة /- فكر المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند طويلاً وبشكل مكثف في المتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة كبرى يقودها والده تنتهي بانتقاله إلى ريال مدريد.

وكان هناك اعتقاد لدى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه مع وجود شرط جزائي يبلغ 51 مليون جنيه إسترليني سيتم تفعيله بعد ستة أشهر، فضل المهاجم الشاب الانتقال إلى ريال مدريد وأن الجدول المزدحم بالمباريات للأندية الإنجليزية كان السبب الرئيسي لذلك.

وعانى هالاند من إصابات متواصلة في بروسيا دورتموند، ليصبح المهاجم الشاب الذي حطم الأرقام القياسية في الأهداف مطمعا من قبل ملوك كرة القدم الأوروبية.

واعتبر معسكر هالاند أن ريال مدريد، وبشكل أكثر تحديدًا الدوري الإسباني، أكثر ملاءمة لأنه لا يزال في بداية مسيرته ويريد التعلم ويمكن بعدها أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في ذروة عطائه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن سيتي كان يدرك هذه المعلومات، لذلك عمل على إقناع هالاند بخلاف ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات، حيث أخبره قادة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يمكن تصحيح مشاكل لياقته البدنية وأن بيب غوارديولا هو الرجل المثالي لتسخير قوته الهجومية.

وثبت بالدليل أن ما قاله مسؤولو سيتي كان صحيحا بتسجيل اللاعب النرويجي 20 هدفًا في 12 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، حتى الآن.

وبشكل حاسم، كان مانشستر سيتي بحاجة ماسة إلى مهاجم بطريقة لم يكن بها ريال مدريد، بالنظر إلى التفوق المستمر لكريم بنزيما.

لذا فإن مانشستر سيتي هو من يجني ثمار نجم ضخم حقيقي – ولكن سيكون من الحماقة عدم التفكير في أن ريال مدريد جزء من مستقبله، خاصة وأن بنزيما البالغ عمره 34 عاما لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

Erling Haaland's £175m release clause is all part of a grand plan carefully mapped out by his father Alfie – and it leads to Real Madrid | @Jack_Gaughan https://t.co/aH8f4YAyyy — MailOnline Sport (@MailSport) October 11, 2022

خطة ألفي هالاند

ورسم ألفي هالاند والد المهاجم الشاب وكذلك مدير أعماله خطة انتقاله إلى ريال مدريد بعناية، وقد تصبح حقيقة واقعة في غضون عامين وسوف يُنظر إلى الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي البالغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني على أنه قيمة جيدة لأي عملاق أوروبي يريد إنفاق مبالغ كبيرة على مهاجم صريح يملك أرقاما قياسية مذهلة.

وسيأتي ريال مدريد بلا شك وهو يشعر وكأنه وجهة نهائية للاعب يريد السيطرة على هذه اللعبة.

ويتناقص قيمة الشرط الجزائي لرحيل هالاند تدريجيا مع مرور الوقت على مدار السنوات الخمس لعقده مع سيتي، ولكنها ستمثل انتقالًا ضخمًا بغض النظر.

لذا تلوح المحادثات حول هالاند في الأفق في مانشستر سيتي، على الرغم من صعوبة الهروب من فكرة أن مستقبله مرتبط بمستقبل غوارديولا، حيث يستعد المدير الفني للتفاوض بشأن عقده الخاص في الأشهر المقبلة.

ويشير الأشخاص المحيطون بالنادي إلى سيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا على أنهما رجال لا يبدون وكأنهم سيستمرون في التواجد ولكن انتهى بهم الأمر بقضاء غالبية حياتهم المهنية اللامعة في استاد الاتحاد.

وليس من غير المعقول أن هالاند، الذي انتقل إلى الحياة في مانشستر بشكل أسرع مما كان متوقعًا واندمج جيدًا مع زملائه في الفريق، قد يتخيل البقاء في مكانه.

وفي الوقت الحالي، لا أحد يعرف تمامًا ما يخبئه المستقبل. لكن الجميع متأكد من أن الأمر في يد هالاند.