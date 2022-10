المهاجم إرلينغ هالاند يفكر جديا بالانتقال الى ريال مدريد

المستقلة /- فكر المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند طويلاً وبشكل مكثف في المتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة كبرى يقودها والده تنتهي بانتقاله إلى ريال مدريد.

وكان هناك اعتقاد لدى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه مع وجود شرط جزائي يبلغ 51 مليون جنيه إسترليني سيتم تفعيله بعد ستة أشهر، فضل المهاجم الشاب الانتقال إلى ريال مدريد وأن الجدول المزدحم بالمباريات للأندية الإنجليزية كان السبب الرئيسي لذلك.

وعانى هالاند من إصابات متواصلة في بروسيا دورتموند، ليصبح المهاجم الشاب الذي حطم الأرقام القياسية في الأهداف مطمعا من قبل ملوك كرة القدم الأوروبية.

واعتبر معسكر هالاند أن ريال مدريد، وبشكل أكثر تحديدًا الدوري الإسباني، أكثر ملاءمة لأنه لا يزال في بداية مسيرته ويريد التعلم ويمكن بعدها أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في ذروة عطائه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن سيتي كان يدرك هذه المعلومات، لذلك عمل على إقناع هالاند بخلاف ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات، حيث أخبره قادة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يمكن تصحيح مشاكل لياقته البدنية وأن بيب غوارديولا هو الرجل المثالي لتسخير قوته الهجومية.

وثبت بالدليل أن ما قاله مسؤولو سيتي كان صحيحا بتسجيل اللاعب النرويجي 20 هدفًا في 12 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، حتى الآن.

وبشكل حاسم، كان مانشستر سيتي بحاجة ماسة إلى مهاجم بطريقة لم يكن بها ريال مدريد، بالنظر إلى التفوق المستمر لكريم بنزيما.

لذا فإن مانشستر سيتي هو من يجني ثمار نجم ضخم حقيقي – ولكن سيكون من الحماقة عدم التفكير في أن ريال مدريد جزء من مستقبله، خاصة وأن بنزيما البالغ عمره 34 عاما لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

