المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

اعضاء فريق"المنحة حقنا"

المستقلة/-رحيم الشمري/.. اطلقت مجموعة من الطلبة حملة تحت عنوان “المنحة حقنا” ، من اجل تفعيل قانون المنحة الطلابية ، لشريحة الطلبة ونيل حقوقهم المشروعة

وقال فريق “المنحة حقنا” في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر الاتحاد العام للادباء والكتاب في العاصمة بغداد، عشر سنوات مضت على اقرار مجلس النواب قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية رقم 63 لسنة 2012 ، الذي لو نفذ لعاد بالنفع الكبير على الطلبة وذويهم ، وخفف عنهم النفقات الدراسية المتزايدة يوما بعد اخر، لكن هذا القانون عطل العمل به بشكل متعمد ، وألحقت به تعليمات مجحفة ، حرمت الآلاف من الطلبة من الحصول على حقهم المشروع .

وتابع اعضاء الفريق بالقول “ان الحكومات المتعاقبة بررت عدم تطبيق القانون ، بحجة التقشف وهبوط اسعار النفط والحرب على الارهاب ، وكانت في اغلبها حجج غير واقعية فقد استمر الأنفاق الحكومي في مجالات اخرى اقل اهمية من التعليم ، ونعتقد ان تطبيق قانون المنحة الطلابية سوف يسهم في الحد من التسرب من المقاعد الدراسية ، اضافة الى تخفيف الاعباء المالية على الطلبة وذويهم ، وحافزاً للتفوق العلمي والاجتهاد”.

واعلن اعضاء الفريق عن اطلاق حملة “المنحة حقنا”، لمطالبة الحكومة بتنفيذ القانون وصرف المنحة الطلابية لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس ، وتضمين موازنة العام المقبل التخصيصات المالية الكافية لتوزيعها على الطلبة.

كما طالبوا إلغاء التعليمات الملحقة بالقانون، واعتماد بطاقات الدفع الالكترونية بدل الاجراءات الروتينية في توزيع المنحة للتقليل من حالة الفساد المالية، داعين الجهات المعنية كافة الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب الموجبة لتشريع القانون والعمل الجاد على اعادة تنفيذه فوراً .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

قرعة ابطال اوربا.. موقعة نارية بين ريال مدريد وليفربول والبايرن في مواجهة سان جيرمان

اخر الاخبار

الرئيس الاوكراني يتهم إيران بإطالة أمد الحرب على بلاده

اخر الاخبار

في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

اخر الاخبار

غدا.. آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات

اخبار العراق

الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

اخبار العراق

القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

اخبار مصر

السيسي يوجه نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

اخر الاخبار

في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

اخر الاخبار

غدا.. آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات

اخبار العراق

الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

اخبار العراق

القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

اخبار العراق

القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

اخبار العراق

القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

اخبار العراق

كربلاء تطالب بمعالجة حالات تزايد النزوح من المحافظات

اخبار العراق

توزيع قطع أراضي سكنية للدوائر الحكومية في كربلاء

اخبار مصر

مصر تطلق مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية”

اخبار العراق

تربية ميسان تعلن عن وصول الكتب الدراسية لمخازنها

اخبار العراق

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخر الاخبار

موقع تويتر يعلن عن توظيف أكثر من 90 منصبًا جديدا

اخبار العراق

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

بايدن : أكثر من 300 مرشح جمهوري لمناصب فدرالية يرفضون نتائج الانتخابات

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين