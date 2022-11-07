المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

المستقلة/-رحيم الشمري/.. اطلقت مجموعة من الطلبة حملة تحت عنوان “المنحة حقنا” ، من اجل تفعيل قانون المنحة الطلابية ، لشريحة الطلبة ونيل حقوقهم المشروعة

وقال فريق “المنحة حقنا” في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر الاتحاد العام للادباء والكتاب في العاصمة بغداد، عشر سنوات مضت على اقرار مجلس النواب قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية رقم 63 لسنة 2012 ، الذي لو نفذ لعاد بالنفع الكبير على الطلبة وذويهم ، وخفف عنهم النفقات الدراسية المتزايدة يوما بعد اخر، لكن هذا القانون عطل العمل به بشكل متعمد ، وألحقت به تعليمات مجحفة ، حرمت الآلاف من الطلبة من الحصول على حقهم المشروع .

وتابع اعضاء الفريق بالقول “ان الحكومات المتعاقبة بررت عدم تطبيق القانون ، بحجة التقشف وهبوط اسعار النفط والحرب على الارهاب ، وكانت في اغلبها حجج غير واقعية فقد استمر الأنفاق الحكومي في مجالات اخرى اقل اهمية من التعليم ، ونعتقد ان تطبيق قانون المنحة الطلابية سوف يسهم في الحد من التسرب من المقاعد الدراسية ، اضافة الى تخفيف الاعباء المالية على الطلبة وذويهم ، وحافزاً للتفوق العلمي والاجتهاد”.

واعلن اعضاء الفريق عن اطلاق حملة “المنحة حقنا”، لمطالبة الحكومة بتنفيذ القانون وصرف المنحة الطلابية لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس ، وتضمين موازنة العام المقبل التخصيصات المالية الكافية لتوزيعها على الطلبة.

كما طالبوا إلغاء التعليمات الملحقة بالقانون، واعتماد بطاقات الدفع الالكترونية بدل الاجراءات الروتينية في توزيع المنحة للتقليل من حالة الفساد المالية، داعين الجهات المعنية كافة الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب الموجبة لتشريع القانون والعمل الجاد على اعادة تنفيذه فوراً .