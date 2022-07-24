المنتقمون يعودون عام 2025 بفلمين جديدين

المستقلة/- أعلنت شركة مارفيل استديوز التابعة لشركة والت ديزني، عن عرض فيلمين جديدين من سلسلة أفلام (أفينجرز) “المنتقمون” في دور السينما عام 2025.

وقال كيفن فيجي رئيس شركة مارفيل استديوز في مؤتمر كوميك كون السنوي للثقافة الشعبية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن (أفينجرز: ذا كانج دينستي) “المنتقمون: سلالة كانج” و(أفينجرز: سيكريت وورز)” المنتقمون:الحروب السرية” سيختتمان المرحلة السادسة من هذه السلسلة الناجحة للغاية.

وقال إن المراحل من الرابعة حتى السادسة ستعرف باسم (مالتيفيرس ساجا) “ملحمة الأكوان المتعددة”.

وقوبلت هذه الإعلانات بهتافات عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده ستة آلاف شخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة على الرغم من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر.

وعُرض فيلم (أفينجرز: إيندجيم) “المنتقمون: نهاية اللعبة” عام 2019 وأصبح صاحب ثاني أعلى إيرادات على الإطلاق كما حققت أفلام عالم مارفيل السينمائي إيرادات تجاوزت 25 مليار دولار على مستوى العالم.

 

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