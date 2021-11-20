المنتدى الاقتصادي الخامس يناقش العقود النفطية واثرها على الانتاج

المستقلة/-ناقش المنتدى الاقتصادي الخامس للتحالف  العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية واقع التحول نحو الطاقة النظيفة ودور عقود التراخيص النفطية في تطوير قطاع النفط.

وقال عضو التحالف علي نعمة ان المنتدى يعقد بشكل دوري من اجل تسليط الضوء على اهم قطاع في العراق، كونه يرفد الموازنة الاتحادية بأكثر من ٩٠٪؜ من الايرادات.

واشار الى العراق ينشد التحول صوب الطاقة النظيفة؜، تماشيا مع التوجهات العالمية، لاسيما بعد ان انظم الى اتفاقية باريس للمناخ، لافتا الى هذا التوجه يحتاج الى قرار ينهض بالبنيى التحتية لتطوير الطاقة النظيفة.

ولفت نعمة الى ان تاخر استثمار الغاز من قبل الشركات النفطية جاء نتيجة قلة الارباح التى تتاتى عن ذلك، الامر الذي نتج عنه عدم استثمار الغاز المصاحب، رغم وجود فقرات لاستثماره في العقود النفطية منذ جولة التراخيص الثانية.

وتناول المؤتمر ثلاث محاور الاول اخذ مسار التحول الطاقوي واثره على العراق ، والمحور الاخر الاخر افاق التنمية في الموازنات العامة للدولة ، وصولاً لعقود الاستثمار في مجال الطاقة و شفافيتها في العراق.

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