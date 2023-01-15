المنتخب الوطني يواصل وحداته التدريبية تحضيرا لملاقاة نظيره القطري

المستقلة/- يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم وحداته التدريبية تحضيرا لملاقاة نظيره القطري غدا الاثنين ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي25 المتواصلة فعالياتها في البصرة وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المسقلة اليوم الاحد، اليوم الاحد، إن” منتخبنا الوطني سيخوض اللقاء بصفوف مكتملة بعد أن تم تصفير البطاقات الملونة، إضافة إلى أن جميع اللاعبين بأتم الجاهزية الفنية والبدنية”.

وأشار عماد إلى أن “تدريبات اليوم ستكون مغلقة أمام جميع وسائل الإعلام بمختلف صنوفها، لكونها تشهد تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيتم انتهاجها في لقاء الغد أمام العنابي القطري”، مضيفا أن” منتخبنا يمــر بأفضل فتراته حاليا نتيجة الدعم الكبير وحالة التفاهم العالية بين اللاعبين والملاك التدريبي فضلا عن الدعم الجماهيري الكبير، وهو ما انعكس إيجابا على مستويات اللاعبين الفنية داخل أرضية الميدان”.

وبين عماد أن” الجهاز الفني عكف خلال اليومين الماضيين على متابعة مباريات قطر الثلاث في مرحلة المجموعات وشخص نقاط الضعف والقوة لدى المنافس، وسيحاول وضع التكتيك المناسب الذي يمكن منتخبنا من اجتياز عقبة المنافس وبلوغ المباراة النهائية “، مشيرا إلى أن” بصمات المدرب الإسباني خيسوس كاساس ستظهر بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة لأنه بات على دراية تامة بمستويات أغلب اللاعبين وهو دائم التركيز على محاولة وضع أساليب تتناسب مع إمكاناتهم الفنية”.

وتابع عماد أن” المدرب الإسباني كاساس سيكون وجها لوجه أمام وســائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في المؤتمر الصحفي الذي ســتحتضنه قاعة فندق مناوي باشا بحضور قائد خط الدفاع مصطفى ناظم ومشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخليجية”.