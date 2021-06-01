المنتخب الوطني سيغادر الى البحرين لاستكمال مواجهاته ضمن تصفيات كأس العالم

المستقلة /- يشدُ وفد المنتخب الوطني لكرة القدم رحاله في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البحرينية المنامة تحضيرا لخوض مواجهاته الثلاث المتبقية ضمن التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وامم اسيا الصين 2023.

وسيغادر منتخبنا الوطني مطار بغداد الدولي اليوم عبر الطائرة الخاصة التي تقله دائما في رحلاته الخارجية والتي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة النقل.

واستعد منتخبنا للتصفيات بمعسكر تدريبي احتضنته البصرة وتخللته اقامة مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام طاجيكستان وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام النيبال وشهدت فوزا عراقيا قوامه ستة أهداف مقابل اثنين.

وكان مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش قد وجه الدعوة الى 26 لاعبا لخوض غمار التصفيات المزدوجة.

ومن المؤمل ان يخوض منتخبنا وحدات تدريبية مكثفة في البحرين بغية الاعتياد على الأجواء المناخية هناك، لاسيما ان أسود الرافدين سيكون في الانتظار خلال الجولة المقبلة التي ستقام مبارياتها بعد غد الخميس، إذ يلتقي ضمن المجموعة الثالثة المنتخب الإيراني مع هونغ كونغ، بينما يقابل البحرين كمبوديا.

وسيستهل منتخبنا مشواره بمواجهة كمبوديا في السابع من حزيران الحالي، ويلاقي هونغ كونغ في الحادي عشر منه، ويختتم مبارياته أمام إيران في الخامس عشر من الشهر نفسه. تجدر الاشارة الى ان منتخبنا يتصدر جدول ترتيب مجموعته الثالثة في التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة يليه المنتخب البحريني بتسع نقاط ثم ايران ثالثا وفي جعبته ست نقاط وهونغ كونغ رابعا بخمس نقاط ويتذيل كمبوديا سلم الترتيب بنقطة يتيمة.