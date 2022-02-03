المنتخب المصري يخوض مواجهة نارية الكاميرون .. اليوم الخميس

المستقلة /- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الخميس، صوب ملعب “أولمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي سيكون مسرحا لموقعة الكاميرون ومصر في نصف نهائي كأس إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، التاسعة مساء بتوقيت مصر.

تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون

التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة، حقق خلالها “الفراعنة” الفوز في 15 مناسبة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وفي كأس أمم إفريقيا، تقابلت مصر مع الكاميرون 13 مرة، وتفوق “الفراعنة” في 7 لقاءات.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون عامي 1986، و2008، بينما ذهب لقب عام 2017 للكاميرون.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء الكاميرون ومصر، سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي ستقام بعد غد الأربعاء، وستجمع منتخب بوركينا فاسو بنظيره السنغالي.

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