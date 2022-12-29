المنتخب الكويتي يصل إلى البصرة برا استعدادا لخوض المباراة الودية

المستقلة /- وصل وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس إلى محافظة البصرة برَّاً استعداداً لخوض المباراة الودِّية أمام منتخبنا الوطني تحضيراً لبطولة خليجي 25 التي ستنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل.

أن “وفد المنتخب الكويتي وصل إلى محافظة البصرة، عبر منفذ صفوان الحدودي لمواجهة منتخبنا الوطني ودِّياً على ملعب الميناء الأولمبي، في إطار استعدادات المنتخبين للدخول في غمار منافسات بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين “.