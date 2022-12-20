المنتخب الكويتي يستعد للمشاركة في خليجي 25 بالبصرة

المستقلة /- رفع الأزرق الكويتي درجات الاستعداد والتحضير للمشاركة في «خليجي 25» المقرر إقامتها في مدينة البصرة العراقية بداية من السادس من يناير المقبل، حيث يخوض الأزرق تدريباته بداية من يوم بعد غدٍ على استاد جابر الدولي.

وأجرى الجهاز الإداري للأزرق تعديلات على برنامج الإعداد حيث سيغادر وفد المنتخب للبصرة يوم 28 الجاري لمقابلة العراق يوم 30 في افتتاح استاد الميناء على أن يستكمل تدريباته في البصرة لحين انطلاق المنافسات وعدم العودة للكويت عقب المباراة كما كان مقرراً، حيث أعلن رئيس الاتحاد الكويتي أن الأزرق سيكون أول المنتخبات الخليجية وصولاً للبصرة للمشاركة في خليجي 25.

وقال محمود ابل مدير عام الهيئة العامة للرياضة تعليقاً على تدرب المنتخب في استاد جابر: هناك تعاون بين الهيئة وجميع الاتحادات والأندية الرياضية للمساهمة في رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً وتوفير البنية التحتية المناسبة لهم ونظراً لمشاركة الأزرق في منافسات البطولة الخليجية الـ 25 تم التنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستغلال الملاعب لأداء التدريبات وأيضاً الموافقة على إقامة المباراة الودية أمام المنتخب الزامبي يوم 25 الجاري. وبين أن هناك تعاوناً بين الهيئة والاتحاد الكويتي لكرة القدم لوضع خطة عمل وبرنامج زمني لإجراء الصيانة اللازمة للملاعب بالأندية الرياضية دون التأثير على روزنامة المسابقات المحلية.

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