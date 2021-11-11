المنتخب العراقي يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع سوريا

المستقلة/- واصل المنتخب العراقي بكرة القدم نتائجة المخيبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالتعادل مع المنتخب السوري في المباراة التي جرت في الدوحة اليوم وانتهت بالتعادل (1-1)

سيطر الفريق السوري على الأداء في الشوط الأول وسط تراجع المنتخب العراقي لمنطقة الدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي بأداء مغاير وسيطر على المباراة مع الاندفاع للهجوم ولكن السوري عمر السومة باغت الفريق العراقي بهدف في الدقيقة 80 جاء على عكس سير المباراة.

وفي الدقيقة 85 سجل امير العماري هدف التعادل من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الذي رفع العراق الى المركز الرابع خلف ايران المتصدر وكوريا الجنوبية ولبنان فيما بقي الفريق السوري متذيلا للمجموعة يسبقه الفريق الاماراتي,

ولعب العراق بتشكيلة تضم سبع لاعبين جدد اغلبهم من المغتربين الذين قدموا أداء جيد يختلف عن المباريات السابقة ولكن كان ينقصه شيء من الانسجام وانهاء الهجمات بشمل صحيح.

وضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فازت إيران على لبنان 2-1 على ستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 على ستاد مدينة غويانغ.

ويلعب العراق مباراته المقبلة امام الفريق الكوري الجنوبي في الدوحة بينما يواجه الفريق السوري الفريق الاماراتي.