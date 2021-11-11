المنتخب العراقي يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع سوريا

المستقلة/- واصل المنتخب العراقي بكرة القدم نتائجة المخيبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالتعادل مع المنتخب السوري في المباراة التي جرت في الدوحة اليوم وانتهت بالتعادل (1-1)

سيطر الفريق السوري على الأداء في الشوط الأول وسط تراجع المنتخب العراقي لمنطقة الدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي بأداء مغاير وسيطر على المباراة مع الاندفاع للهجوم ولكن السوري عمر السومة باغت الفريق العراقي بهدف في الدقيقة 80 جاء على عكس سير المباراة.

وفي الدقيقة 85 سجل امير العماري هدف التعادل من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الذي رفع العراق الى المركز الرابع خلف ايران المتصدر وكوريا الجنوبية ولبنان فيما بقي الفريق السوري متذيلا للمجموعة يسبقه الفريق الاماراتي,

ولعب العراق بتشكيلة تضم سبع لاعبين جدد اغلبهم من المغتربين الذين قدموا أداء جيد يختلف عن المباريات السابقة ولكن كان ينقصه شيء من الانسجام وانهاء الهجمات بشمل صحيح.

وضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فازت إيران على لبنان 2-1 على ستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 على ستاد مدينة غويانغ.

ويلعب العراق مباراته المقبلة امام الفريق الكوري الجنوبي في الدوحة بينما يواجه الفريق السوري الفريق الاماراتي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الشارقة الدولي للكتاب” المعرض الأكبر في العالم

اخبار العراق

وزيرة الهجرة: أولوياتنا إغلاق ملف النزوح

اخر الاخبار

البرلمان العربي يدعو إلى مبادرة برلمانية عالمية لنزع السلاح ومواجهة الأوبئة

اخبار العراق

الحبس سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق

اخبار العراق

جنايات ميسان تحكم بالسجن المؤبد لمجرم يخطف ويبتز مواطنين

اخبار العراق

وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري ‏تعزيز العلاقات بين بغداد والدوحة

اخبار العراق

اياد علاوي يدعو المرجعية للتدخل العاجل والحفاظ على السلم المجتمعي والتوافق الوطني

اخبار العراق

اياد علاوي يدعو المرجعية للتدخل العاجل والحفاظ على السلم المجتمعي والتوافق الوطني

اخر الاخبار

تناول المكسرات والأسماك والكبد يساعد على مكافحة الفيروس التاجي

اخبار العراق

العراق يرفع اسعار خام البصرة الخفيف الى اسيا واوروبا وامريكا

اخبار العراق

اليوم الخميس.. مواجهة مصيرية بين المنتخب العراقي أمام نظيره السوري

اخر الاخبار

اخصائي مناعة يؤكد.. بعد التطعيم أو الإصابة يرتفع مستوى الأجسام المضادة للفيروس

اخر الاخبار

نوكيا تعلن عن مواصفات هاتفها X100

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة مع احتمالية هطول امطار رعدية غزيرة

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف باسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

أردوغان يزف الأخبار السارة لسكان تركيا بخصوص أسعار فواتير الكهرباء

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : قرار النظر بالطعون قد انتهى وتحول إلى الهيئة القضائية