المنتخب العراقي يواصل تدريباتها بمعسكر مغلق في بغداد

المستقلة /- يواصل المنتخب الوطني تدريباته، على ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا ودّيَّاً وتحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال المنسِّق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، اليوم الأحد، إنَّ” منتخبنا الوطني أجرى يوم أمس أولى وحداته التدريبية بتواجد 27 لاعباً بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال بعد خوضه الوحدة التدريبية الصباحية في قاعة الجم الخاصة بالمنتخب”.

وأضاف عماد، أنَّ” التدريبات شملت الجانبِ البدني، إضافة إلى الأمورِ الفنيّة التي أوكلت من قبل الجهازِ الفني والتي طبقها اللاعبون بحرصٍ وتفانٍ عاليين وبروح معنوية عالية “، لافتاً إلى أنَّ” الجهاز الفني لأسوُد الرافدين، بقيادة المدرب عبد الغني شهد يركز حالياً على الظفر بنقاط مبارتي سوريا والغمارات والجميع عازم على تحقيق نتيجة ايجابية “.

وتابع عماد :” ابتداءً من اليوم الأحد ستكون الوحدات التدريبية مغلقة، على أنْ تكون متاحة أمام وسائل الإعلام في السابع عشر من الشهر الحالي ولمدة الـ(15) دقيقة الأولى”.