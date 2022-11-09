المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

المستقلة/- يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم في تمام الساعة الحادية عشـرة من مساء اليوم الأربعاء، مباراته التجريبية أمام نظيره المكسيكي في ملعب مونتيليفي الذي يتسع لنحو 14ألف متفرج في مدينة جيرونا الإسبانية استعداداً للاستحقاقات الرسمية التي تنتظر المنتخبين قريباً.

وأجرى منتخبنا آخرَ وحدة تدريبية بحضور الطاقم التدريبيّ الإسبانيّ الجديد، وتواجد 23 لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، أمجد عطوان ، أيمن حسين ، كرار عامر ، سجاد جاسم ، مناف يونس ، الكسندر اوراها ، أحمد زيرو ، عمار محسن ، شهاب رزاق ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، حسين جبار ، حمزه عدنان ، إبراهيم بايش، أمير العماري ، علي فائز ، زيد تحسين ، أحمد عبد الحسين ، علاء عباس و حسن عبد الكريم، فيما وصل في وقت متأخر من مساء أمس اللاعب آلاي فاضل ليكمل عقد المنتخب استعداداً لمواجهة اليوم.

ويسعى المدرب راضي شنيشــل إلى منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة وإثبات قدراتهم الفنية والمهارية أمام المدربين الإسبان لخلق حالة من التنافس بين اللاعبين في جميع المراكز.

ويأمل منتخبنا بتحقيق نتيجة ايجابية لإثبات ذاته أمام المنتخبات الكبيرة وردّ اعتباره بعد فترة من النتائج غير الملبّية للطموح .

وسيرتدي منتخبنا الطقم الأخضر الكامل مع اللون السماوي لحارس المرمــى، بينما سيرتدي منتخب المكسيك الزي الأبيض الكامل وحارسه باللون الأسود.

ولم يلتقِ منتخبا العراق والمكسيك سابقاً سوى في مباراة واحدة أقيمت بالجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم بمكسيكو سيتي العام 1986، وانتهت لمصلحة أهل الدار بهدف وحيد أمام انظار أكثر من 100 ألف مشجع.

وفي تلك المواجهة التاريخية، شاركت نخبة من أبرز اللاعبين السابقين للعراق، أمثال: الراحل أحمد راضي وحسين سعيد وغانم عريبي وباسل كوركيس والراحل ناظم شاكر وفتاح نصيف.