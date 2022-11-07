المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا لملاقاة المكسيك والإكوادور ودياً

المستقلة /- غادرت بعثة المنتخب العراقي بغداد فجر اليوم الاثنين متوجها الى تركيا بطريقه اسبانيا تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و 12 من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان المنتخب العراقي توجه الى اسطنبول وينتظر هناك ترانزيت 4 ساعات ليتوجه بعدها إلى برشلونة الإسبانية ثم التوجه براً الى مدينة جيرونا حيث مكان المباراة أمام كوستاريكا يوم التاسع من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب الجديد خيسوس كاساس وكادره المساعد سيكونون بصحبة البعثة خلال الرحلة .

وأنهى المنتخب الوطني العراقي تحت قيادة راضي شنيشل الذي سيقود المنتخب خلال المباراتين، صباح امس الاحد، اخر وحداته التدريبية التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.

وكشف مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل عن قائمة بأسماء 25 لاعبا سيمثلون المنتخب في مباراتي المكسيك والاكوادور في اسبانيا وتألفت من : جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، حسين جبار ، حمزه عدنان ، إبراهيم بايش، علي فائز ، زيد تحسين ، أحمد عبد ألحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم ، شهاب رزاق ، أمجد عطوان ، أيمن حسين ، كرار عامر ، سجاد جاسم ، مناف يونس ، أحمد زيرو ، أحمد يحيى.

اضافة الى اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب في المباراتين الوديتين أمام المكسيك والاكوادور في اسبانيا وهم ، الكسندر اوراها الآي فاضل عمار محسن امير العماري .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بايدن : أكثر من 300 مرشح جمهوري لمناصب فدرالية يرفضون نتائج الانتخابات

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين

اخبار العراق

النزاهة : السجن والحبس الشديد بحق مُديري دائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بايدن : أكثر من 300 مرشح جمهوري لمناصب فدرالية يرفضون نتائج الانتخابات

اخبار العراق

انخفاض الليرة التركية مقابل الدينار العراقي اليوم الأثنين

اخر الاخبار

أشتقنا للمطر… فهل  من عودة …!!

اخر الاخبار

الساعة السابعة صباحاً!

اخبار العراق

ذوو ضحايا “فتحة المجاري” في ميسان يطالبون بموقف حكومي

اخبار العراق

قرى العزير في ميسان تشكو انقطاع مياه الشرب

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

اختتام دورة حفظ الفسيفساء الأثري في لبنان

اخبار العراق

العراق يدافع عن البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

اخر الاخبار

البرلمان البريطاني يحتفل باليوم الخامس والسبعين للانضمام إلى JK

اخبار العراق

مركز النهرين يجمع  اليونسكو والصحفيين للتتداول بالقضاء والصحافة وحرية التعبير

اخبار مصر

اليوم..انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ

اخر الاخبار

سنجار ما قبل تأسيس الدولة العراقية

اخبار العراق

النزاهة : السجن والحبس الشديد بحق مُديري دائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين