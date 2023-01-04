المنتخب العراقي يرفع جاهزيته استعدادا لمباراة الافتتاح خليجي25

المستقلة/- رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم وتيرة استعداده عبر تكثيف تدريباته بواقع وحدتين يومياً “صباحية ومسائية” تأهباً لمواجهة عمان في افتتاح منافسات خليجي 25 التي تضيفها البصرة بدءاً من بعد غد الجمعة وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، اليوم الاربعاء، إن” الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة الإسباني كاساس قرر تكثيف الاستعدادات البدنية عبر إجراء وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية أقيمتا في أحد الملاعب الفرعية التابعة لمدينة البصرة الرياضية”،” مبيناً أن” تحضيرات اليوم الأربعاء ستشــهد إقامة وحدتين تدريبتين أيضاً، الأولى في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بينما ستقام الثانية في السادسة والنصف مساء”.

وأشــار عماد إلى أن” تدريبات منتخبنا الوطني ستبقى مغلقة أمام وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، بينما سيتم فتحها يوم غد الخميس لتقتصر على التصوير فقط وعدم السماح بإجراء المقابلات الصحفية والتلفازية”.