المنتخب العراقي يتقدم ثلاث مراتب في تصنيف الفيفا والسابع اسيوياً

المستقلة /- أسهم فوز المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي، بتقدم العراق 3 مراتب في التصنيف العالمي للفيفا لشهر شباط الماضي، وكان تصنيف سابق للفيفا قد وضع المنتخب العراقي في المرتبة 74.

ووفقا لموقع “فيفا”؛ حصد المنتخب الوطني العراقي 1340.76 نقطة، ليحتل المركز 71 في التصنيف الدولي.

وعلى مستوى قارة آسيا، جاء العراق في المركز السابع بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

واستطاعَ المنتخب العراقي تسجيلَ أول فوز له بعد خمسة تعادلاتٍ وثلاث خسارات، وهو الفوزُ الذي تحقق بقيادة المدرب عبد الغني شهد، الذي قادَ المنتخبَ في أول مباراة رسميّة في التصفياتِ بعد أن قاده المدربان ديك ادفوكات وزيليكو بيتروفيتش.

ويتصدر منتخبُ كوريا الجنوبية المجموعة برصيدِ 23 نقطةً، يله منتخب إيران ثانياً برصيد 21، وكلاهما بلغَ مونديال قطر 2022 ، ثم منتخب الإمارات ثالثاً برصيد 9 نقاط ثم العراق رابعاً برصيد 8 نقاط، ثم منتخب لبنان خامساً بستِ نقاطٍ، وأخيراً سوريا في المركز السادس بخمسِ نقاط.

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