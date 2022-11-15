المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة كوستاريكا .. مساء اليوم

المستقلة/- يـشرع منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء بتدريباته في محافظة البصرة، بقيادة الطاقم الإسباني الجديد، استعداداً لمباراة كوستاريكا المقرر إقامتها بعد غد الخميس في ملعب جذع النخلة والتي تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

وكثف اتحاد الكرة جهوده اللوجستية بالتعاون مع محافظ البصرة بغية اظهار اللقاء الودي بالشكل الأمثل وتسويقه إعلامياً ونقله تلفازياً عبر المحطات العالمية والعربية.

وقد شهدت بعثة المنتخب الوطني التي وصلت إلى بغداد فجر يوم أمس قادمة من إسبانيا بعد خوضها مباراتين تجريبيتين أمام المكسيك والأكوادور،إضافة سبعة لاعبين بطلب مـن المدرب الإسباني خيسوس كاساس وبعد التشاور مع الطاقم المحلي المؤقت وهــم كل من مصطفى نـاظـم، ضرغام إسماعيل، حسين علي،أحمد ياسين، شيركو كريم، حسين عمار وزيدان إقبال.

وسيقود الجهاز التدريبي الإسباني أولى وحداته التدريبية في البصرة بعد التعاقد معه رسمياً في الأسبوع الماضي والمؤلف من المدير الفني خيسوس كاساس ومساعديه أليخاندرو فـاريلا لوبيز، بابلو غراندز، سلفادور روميرو، وخافيير سانشيز مدرباً للياقة البدنية ودافيد ڤايا مدرباً للحراس.