المنتخب العراقي يباشر تدريباته تحضيراً لمباراتي المكسيك والاكوادور

المستقلة /- يباشر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعةِ الثالثة ظهراً إجراء أولى وحداته التدريبية ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر لغاية السابع من الشهر الحالي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم العراقي أن “ملعب الشعب الدولي سيحتضن تدريبات المنتخب تحضيراً لمباراتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في إسبانيا في (9 و12 ) من الشهر الحالي إضافةً إلى خوضه مباراتين أمام كوستاريكا وفنزويلا في (17 و 21 ) منه”.

يشار الى أن مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل كان قد وجه الدعوة لـ(34) لاعباً للانخراط في الوحدات التدريبية تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور.