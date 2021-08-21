المنتخب العراقي سيخوض اولى مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا

المنتخب العراقي سيخوض اولى مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا

المستقلة/- يخوض المنتخب الوطني العراقي، السبت (21 آب 2021) اولى مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام حالياً في تركيا.

وسيواجه المنتخب العراقي فريق أغري سبور التركي، في مواجهة ودية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وهي المباراة الودية الاولى في معسكر تركيا الحالي.

وسيخوض المنتخب العراقي مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل الـ24 من آب الجاري، امام فريق قيصري سبور التركي.

وشهد معسكر المنتخب الوطني اضمام الحارس محمد صالح، واللاعب بشار رسن، في الحصة التدريبية المسائية ليوم امس، وذلك لمواصلة التحضير مع بقية اللاعبين المتواجدين في معسكر تركيا والذين تمت دعوتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.