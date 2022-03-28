“المنتخب العراقي” بالأخضر لمواجهة الحسم أمام سوريا

المستقلة /- يلعب المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الحاسمة أمام سوريا في تصفيات كاس العالم مرتدياً الطقمَ الأخضر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الطقم السماوي.

جاء ذلك خلال المؤتمرُ الفني الخاص بالمباراةِ.

وسيلعب المنتخبُ السوري بالطقم الأحمر الكامل بينما يكون زي حارسه باللون الأسود.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي ياباني (ساحة وڤار) وبالطقم الأصفر.

وستجري المباراةُ في الساعةِ (4،45) دقيقة بتوقيت بغداد.

على صعيدٍ متصلٍ، فقد أجرى وفد المنتخبِ الوطني صباح اليوم إجراءاتَ فحوصات الـ PCR، ومن المؤمل أن تصدرَ نتائج الفحص مساء اليوم.

ويتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها يوم غد، مع انتظار نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية ففي حالة تعادل الفريقين يضمن العراق التأهل للملحق.

اما منتخب الامارات فيحتاج اما الفوز على كوريا الجنوبية او تعادل منتخب العراق او خسارته أمام منتخب سوريا.

وفي حال تأهل المنتخب العراقي للملحق سيواجه منتخب استراليا ثالث المجموعة الآسيوية الثانية وفي حال فوزه سيواجه واحدة من الفرق الثلاثة المتنافسة للمركز الخامس من قارة امريكا الجنوبية للملحق وهي بيرو وتشيلي وكولومبيا.

يذكر أن عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2022 هي 4 ونصف، لكن هذا العام زاد مقعد من القارة الصفراء.

واشتعل الصراع بعد فوز المنتخب العراقي على الامارات بهدف دون رد على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والعراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.

DXN GEMpyuri

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