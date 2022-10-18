المنافذ : ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية

المستقلة/- احبطت هيئة المنافذ الحدودية محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية .

وذكرت في بيان : ان مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب.

واضافت : انه من خلال إجراء الكشف و المطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزه تبين وجود تلاعب في وصف مادة غير مذكوره بكتاب الاعفاء حيث تم ضبط مادة (الصبغ) والمصرح عنه بحسب المعاملة المنجزة مادة (الصمغ) على انها مشمولة بالاعفاء حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية، ويعتبر تغييرا في وصف البضاعة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية والضريبية مما تسبب في هدر بالمال العام.