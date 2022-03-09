المنافذ تعلن عن السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ عرعر الحدودي

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ عرعر الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي حضر إجتماع لجنة الامر الديواني (6) لسنة 2019، وتم أتخاذ العديد من القرارات وكان أهمها هو أعتماد منفذ عرعر الحدودي من ضمن المنافذ المشمولة بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة”.

واضاف انه “تم إضافة مديرية الجريمة المنظمة أحد أعضاء اللجنة لأهميتها في متابعة ملف الأدوية”، مشيرا الى انه “المجتمعين اتفقوا على عقد جلسة بوقت قريب لمراجعة توصيات اللجنة والمصادقة على توصيات نهائية تكون مساراً لإحكام السيطرة على توريد الأدوية وسلامة الاجراءات المتخذة”.