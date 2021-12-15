المنافذ الحدوية : ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط

المنافذ الحدوية : ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدوية، ضبط (8) حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط (8) حاويات خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وأضاف أنه “بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية) تم التلاعب في الكميات المصرح عنها مما سبب هدراً بالمال العام”.

وتابع البيان أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.