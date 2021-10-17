ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات تحتوي مواد مخالفة

المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، تفاصيل واجباتها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه (17 تشرين الأول 2021)، انه “تم ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط”.

وأضاف البيان أنه تم كذلك ” ضبط وإحباط محاولة تهريب (4) حاويات تحتوي على مواد مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وأكد أنه جرى “اتلاف لقاح طب بيطري وذلك لعدم مطابقتها لشروط السلامة البيطرية في منفذ طريبيل”.

ولفتت الهيئة إلى انه تم “تسهيل إجراءات دخول (9) صهاريج تحمل غاز الأوكسجين بحمولة إجمالية تبلغ (180) طن لصالح وزارة الصحة في منفذ سفوان”.

وأكد البيان كذلك “تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (سينوفارم الصيني) عدد الطرود (11) بوزن (4052) كغم وعدد جرعات(1,000,000) في منفذ مطار بغداد”.

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