المنافذ الحدودية : ضبط مستلزمات طبية مخالفة للضوابط

المستقلة /- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مستلزمات طبية لم يصرح بها ومسافرة بحوزتها جواز سفر مزور في منفذي زرباطية ومطار النجف الاشرف.

وذكر بيان للهيئة :” ان مفارز منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من ضبط عجلة محملة بمواد متنوعة خارج الحرم الكمركي ، وبعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين وجود مستلزمات طبية (بدلات عمليات) مخالفة للضوابط مخبأة خلف البضاعة الرئيسة لغرض تهريبها ، والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات”.

واضاف انه :” تم في مطار النجف الاشرف الدولي ضبط مسافرة سورية بحوزتها جواز سفر (سويدي) مزور بعد عرضه للفحص في مختبر تحليل البيانات والوثائق”.