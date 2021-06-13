المنافذ الحدودية تعلن عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة /- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أن “منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويتين تحتويان على مادة (معسل اركيلة) مخالف لضوابط الاستيراد لانتهاء صلاحية انتاجه بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني”، مضيفة أنه “تم اتلاف أدوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد، فضلا عن تسهيل دخول (11) صهريج محملة بـ (220 طنا) من الاوكسجين قادمة من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي”.

واشارت الى أن “منفذ القائم الحدودي اتلف 300 كارتون فارغ لكونها مخالفه لشروط الاستيراد وتدخل في الغش الصناعي”، فيما “أعاد منفذ الشلامجة ارسالية الى الجانب الايراني تحمل العاب عربه متنزهات لعدم وجود شهادة المنشأ”.

ولفتت الهيئة الى أن “منفذ القائم الحدودي أعاد ارسالية إلى الجانب السوري، لعدم توفر الشرود الاستيراد والإجازة وهي مستلزمات طبية مع بذور”.

وكشفت عن “ضبط تلاعب في وصف البضاعة وعجلة مستوردة بأوراق مزورة، سبب هدرا بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، وإحالة منفذ ميناء ام قصر الشمالي للقضاء، حاويتين سببت هدرا بالمال العام بلغ اكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة الف دينار”.

واوضحت أن “منفذ زرباطية ضبط عجلة تم تغيير وصف البضاعة، واخراجها على كتب تسهيل مهمة عبارة عن بسكويت ايس كريم”.

واختتمت الهيئة أن “منفذ مندلي الحدودي تمكن من ضبط عجلة محملة بمادة السيراميك، تم التلاعب بوزنها بفارق بمقدار ١٧ طنا مما سبب فرق بالرسم و هدرا بالمال العام”.