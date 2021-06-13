المنافذ الحدودية تعلن عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة /- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أن “منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويتين تحتويان على مادة (معسل اركيلة) مخالف لضوابط الاستيراد لانتهاء صلاحية انتاجه بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني”، مضيفة أنه “تم اتلاف أدوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد، فضلا عن تسهيل دخول (11) صهريج محملة بـ (220 طنا) من الاوكسجين قادمة من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي”.

واشارت الى أن “منفذ القائم الحدودي اتلف 300 كارتون فارغ لكونها مخالفه لشروط الاستيراد وتدخل في الغش الصناعي”، فيما “أعاد منفذ الشلامجة ارسالية الى الجانب الايراني تحمل العاب عربه متنزهات لعدم وجود شهادة المنشأ”.
ولفتت الهيئة الى أن “منفذ القائم الحدودي أعاد ارسالية إلى الجانب السوري، لعدم توفر الشرود الاستيراد والإجازة وهي مستلزمات طبية مع بذور”.

وكشفت عن “ضبط تلاعب في وصف البضاعة وعجلة مستوردة بأوراق مزورة، سبب هدرا بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، وإحالة منفذ ميناء ام قصر الشمالي للقضاء، حاويتين سببت هدرا بالمال العام بلغ اكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة الف دينار”.

واوضحت أن “منفذ زرباطية ضبط عجلة تم تغيير وصف البضاعة، واخراجها على كتب تسهيل مهمة عبارة عن بسكويت ايس كريم”.

واختتمت الهيئة أن “منفذ مندلي الحدودي تمكن من ضبط عجلة محملة بمادة السيراميك، تم التلاعب بوزنها بفارق بمقدار ١٧ طنا مما سبب فرق بالرسم و هدرا بالمال العام”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خمس جامعات عراقية ضمن تصنيف “QS” لأفضل 1300 جامعة من 93 دولة

اخر الاخبار

التربية : انطلاق الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي

الاخبار

المنافذ الحدودية تعلن عن مجمل نشاطاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

وزير النفط العراقي :استقرار أسعار النفط بين 68-75 دولار في النصف الثاني من العام

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاحد

الاخبار

التقاعد: لا زيادة في الرواتب المتقاعدين إلابقانون يشرع في البرلمان

اخر الاخبار

اسرائيل: حماس سترد على مسيرة الاعلام

اخر الاخبار

اسرائيل: حماس سترد على مسيرة الاعلام

الاخبار

طقس العراق :ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

اخر الاخبار

احذر واتساب يتعرض للاختراق من جديد

اخر الاخبار

عمرو أديب يستعد للمحاكمة بسبب اهانته لهذا الفنان

اخر الاخبار

إصفرار العين يشير الى مرض خطير

اخر الاخبار

تسريبات مرعبة لـ واشنطن بوست .. خبايا التآمر على الملك عبدالله الثاني لإسقاطه

اخر الاخبار

هل يلتزم المرشحين بقوانين مفوضية الانتخابات

اخر الاخبار

مازن الفيلي : اتفاقية الازدواج الضريبي تصب في مصلحة الكويت فقط

اخبار العراق

بتمويل من المحافظة.. النقل تباشر عملية تأهيل خط سكك الانبار

اخبار العراق

لجنة دولية تتحرى مصير 220 مفقودا ببغداد تم اعدامهم من قبل داعش