المنافذ الحدودية تضبط 4 عجلات وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 4 عجلات وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام باكثر من 15 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “منفذ مندلي الحدودي تمكن من ضبط (٤) عجلات براد خارج الحرم الكمركي محملة بمواد غذائية ألبان (حليب، قشطة، اجبان) متنوعة”.

وأضافت “تمت الإحالة لوجود تلاعب في عدد الكميات المذكورة في التصريحة الكمركية ما سبب هدر بالمال العام بأكثر من (١٥) خمسة عشر مليون دينار عراقي”.

وأكدت الهيئة “تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين”.