المنافذ الحدودية: تضبط بضائع لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

المستقلة /-ضبطت هيأة المنافذ الحدودية ووفق معلومات من مصادر ومن قبل لجان مشتركة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة حاويات عدد 4 حجم 40 قدم داخل الحرم الكمركي بداخل حاويتين عجلات عدد 8 دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة معدة للتهريب، وكذلك حاويتين معسل اركيلة الذي يمنع استيراده.

تمت عملية الضبط بعد تشكيل لجنة للكشف على الحاويات أعضاؤها شعبة البحث والتحري هيأتنا وشعبة التراخيص واستخبارات الميناء ومركز شرطة الكمارك والكمرك المدني، تبين بعد الكشف صحة المعلومات الواردة وختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.