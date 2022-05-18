المنافذ الحدودية تحصي المخالفات التي تم ضبطها في شهر نيسان الماضي

المستقلة /-احصت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، المخالفات التي تم ضبطها في شهر نيسان الماضي.

وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة، انها “تمكنت من خلال جهودها المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة المتواجدة في منافذنا الحدودية، من التصدي وإحباط محاولات الفساد والتهريب بأشكالها كافة”.

واوضح ان “النتائج والإحصائيات المتحققة خلال شهر نيسان بلغت (247) مخالفة تضمنت (ضبط مخدرات ومواد مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد ومعاملات جمركية مزورة وإلقاء القبض على مطلوبين وضبط واتلاف مستلزمات وأغلفة طبية ومواد غذائية ومحاصيل زراعية وإعادة الاصدار لمواد ثبت فشلها في اختبار الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية كما تم منع تهريب عجلات دون الموديل المسموح)”.

وتابع “تم تشكيل لجان من الجهات المختصة وتنظيم محاضر ضبط أصولية والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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