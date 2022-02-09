المنافذ الحدودية تباشر بتفعيل برنامج الوصل الجمركي والضريبي الكترونيا

المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن مُباشرتها بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي ألكترونياً.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، أنَّ “مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة وقسم تكنولوجيا المعلومات باشرا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والضرائب، بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي ألكترونياً من خلال برنامج تم إعداده بجهود ذاتية من هيئة المنافذ الحدودية”، مبيناً، أنَّ “ذلك جاء، استناداً إلى توجيهات وتوصيات لجنة الأمر الديواني المرقم (22 لسنة 2020) الصادرة عن لجنة إدارة وتنسيق النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الألكترونية، وعبر الفريق المكلف بأتمتة المنافذ والجمارك”.

وأضاف البيان، أنَّ “المباشرة بالبرنامج بتاريخ 2022/2/7 تعدُّ كمرحلة أولى من خلال إرسال لجنة مشتركة من الهيئات المذكورة إلى منفذ المنذرية الحدودي” ،مشيراً الى أن “هذه الخطوة المهمة، تعد نقطة الشروع الأولى لتطبيق التدقيق الألكتروني للوصولات الجمركية والضريبية في المنافذ الأخرى كافة”.

وتابع أن “هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للعمل الألكتروني الذي تمارسه هيئة المنافذ الحدودية، من خلال المنصة الألكترونية المعمول بها في البوابات الرئيسة للمنافذ”، مؤكداً، أنَّ “هذه الإجراءات الألكترونية، ستسهم في منع عمليات التزوير والتلاعب بالرسوم أو التحريف في وصف البضاعة”.

ولفت الى أن “الهيئة ماضية بالتنسيق مع جميع الدوائر العاملة؛ من أجل إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع محاولات التهريب أو الهدر بالمال العام”.