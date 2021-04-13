المنافذ الحدودية : استئناف “الترانزيت” في 6 منافذ وفق ضوابط معينة

المستقلة /- قرر العراق، استئناف “الترانزيت” في 6 منافذ حدودية وفق اجراءات وضوابط معينة.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه “عقد في وزارة النقل ، اجتماعاً برئاسة وزير النقل، وبحضور السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وممثلي الدوائر ذات العلاقه حيث جرى خلال الاجتماع حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له واستئنافه اعتباراً من يوم غد الأربعاء من منافذ (زرباطية والقائم وطريبيل والمنذرية وسفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية مع خمسة دول، من اجل نقل البضائع (ترانزيت)عبر العراق لدول الجوار”.

واكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ان “هذا الامر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق المهم”.

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